Андреев Аким Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Аким Федоров

Андреев Аким Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Андреев Федор Петров

Мать: не указана

По исповедной ведомости за 1825 год Акиму 24 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Марфа Иванова

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Андреев Иван Акимов

Мать ребёнка: не указана

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Андреев Степан Акимов

Мать ребёнка: не указана

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1872
Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
в 1872 году Андреев Аким Федоров 68 лет живет в деревне Сокиринской с семьей сына Ивана 48 лет, его женой Евдокией 46 лет и внуками. В хозяйстве 1 двор, 3 избы, 2 лошади, 4 (7?) коров. Повинностей на ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.