Андреев Аким Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1801
Отец: Андреев Федор Петров
Мать: не указана
По исповедной ведомости за 1825 год Акиму 24 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Андреев Иван Акимов
Мать ребёнка: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1872
в 1872 году Андреев Аким Федоров 68 лет живет в деревне Сокиринской с семьей сына Ивана 48 лет, его женой Евдокией 46 лет и внуками. В хозяйстве 1 двор, 3 избы, 2 лошади, 4 (7?) коров. Повинностей на ... Показать все
Смерть
Неизвестно