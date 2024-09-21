Андреева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван Акимов

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Андреев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Андреев Иван Акимов

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Смерть
Неизвестно

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