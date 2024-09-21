Андреева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Иван Акимов
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Отец ребёнка: Андреев Иван Акимов
Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Смерть
Неизвестно