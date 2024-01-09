Касимов Мазгар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова (Касимова) Розалия Мазгаровна
Мать ребёнка: Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Ульфат Мазгарович
Мать ребёнка: Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1957
Смерть
Неизвестно