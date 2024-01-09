Касимов Мазгар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Мазгар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова (Касимова) Розалия Мазгаровна

Мать ребёнка: Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Ульфат Мазгарович

Мать ребёнка: Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна

Рождение ребёнка
19.12.1957

Дочь: Хакимова (Касимова) Мунира (Марина) Мазгаровна

Мать ребёнка: Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна

Смерть
Неизвестно

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