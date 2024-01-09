Касимов Ульфат Мазгарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Ульфат Мазгарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касимов Мазгар

Мать: Касимова Уркия Шарафиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарипова Айгуль Ульфатовна

Мать ребёнка: Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимьянова Светлана Ульфатовна

Мать ребёнка: Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Ильшат Ульфатович

Мать ребёнка: Муршида

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