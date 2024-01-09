Касимов Ульфат Мазгарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касимов Мазгар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарипова Айгуль Ульфатовна
Мать ребёнка: Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимьянова Светлана Ульфатовна
Мать ребёнка: Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Ильшат Ульфатович
Мать ребёнка: Муршида