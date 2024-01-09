Гималтдинова (Касимова) Розалия Мазгаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касимов Мазгар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гималтдинов Рустам Вахытович
Отец ребёнка: Гималтдинов Вахыт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гималтдинов Денис Вахытович
Отец ребёнка: Гималтдинов Вахыт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гималтдинов Вахыт
Смерть
Неизвестно