Гималтдинова (Касимова) Розалия Мазгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гималтдинова (Касимова) Розалия Мазгаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касимов Мазгар

Мать: Касимова Уркия Шарафиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гималтдинов Рустам Вахытович

Отец ребёнка: Гималтдинов Вахыт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гималтдинов Денис Вахытович

Отец ребёнка: Гималтдинов Вахыт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гималтдинов Вахыт

Смерть
Неизвестно
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