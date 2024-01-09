Касимова (Шарафиева) Уркия Шарафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова (Касимова) Розалия Мазгаровна
Отец ребёнка: Касимов Мазгар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Ульфат Мазгарович
Отец ребёнка: Касимов Мазгар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Мазгар
Рождение ребёнка
19.12.1957
Дочь: Хакимова (Касимова) Мунира (Марина) Мазгаровна
Отец ребёнка: Касимов Мазгар
Смерть
Неизвестно