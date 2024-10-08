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Глотов Александр Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна

Рождение ребёнка
29.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна

Артем, Артемовский, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Глотов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна

Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
Около 1961
Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край

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