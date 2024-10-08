Глотов Александр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиОколо 1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна
Артем, Артемовский, Приморский край
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Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Глотов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна
Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
Около 1961
Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край