Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна

Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна

Место рождения

Боголюбовка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

02.04.1930

Дата смерти

21.06.2022

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1926 г.р.
1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930

Отец: Ничипоренко Михей Емельянович

Мать: Ничипоренко (Прядка) Мария Митрофановна

Боголюбовка, Дальнереченский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почтаренко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глотов Александр Савельевич

Рождение ребёнка
29.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глотов Александр Савельевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Глотов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Глотов Александр Савельевич

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Почтаренко Иван Григорьевич

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Смерть
21.06.2022
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.