Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1930
Дата смерти21.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глотов Александр Савельевич
Артем, Артемовский, Приморский край
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Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Глотов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Глотов Александр Савельевич
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Почтаренко Иван Григорьевич
Смерть
21.06.2022