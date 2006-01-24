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Глотов Виктор Александрович

Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

06.12.1950

Дата смерти

24.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950

Отец: Глотов Александр Савельевич

Мать: Почтаренко (Ничипоренко) Анна Михеевна

Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
?.04.1982

Жена: Глотова (Колтуницкая) Таисия Михайловна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глотова (Колтуницкая) Таисия Михайловна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
25.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глотова (Колтуницкая) Таисия Михайловна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Смерть
24.01.2006
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край

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