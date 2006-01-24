Глотов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения06.12.1950
Дата смерти24.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950
Бракосочетание
?.04.1982
Рождение ребёнка
26.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глотова (Колтуницкая) Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глотова (Колтуницкая) Таисия Михайловна
Смерть
24.01.2006