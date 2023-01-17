Алексеевка
Алексеевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1231Алексеевка (Землянки), с. каз.при рч. Съезжей.752533514851536Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарок 2. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
602. Алексеевка (Землянки), село бывшее государственное, при речке Съезжей, дворов 437, жителей 3374, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православн Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56659Алексеевкасело52°35'с.ш.51°17'в.д.N-39-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36602408101с Алексеевкасело