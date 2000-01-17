Ренжина (Шишкина) Капиталина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1914
Дата смерти17.01.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1914
Отец: Шишкин Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ренжина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Ренжин Иван Исаакович
Рождение ребёнка
01.12.1935
Дочь: Полякова Апполинария Ивановна
Отец ребёнка: Ренжин Иван Исаакович
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Ренжина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ренжин Иван Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2000