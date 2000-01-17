Ренжина (Шишкина) Капиталина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренжина (Шишкина) Капиталина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1914

Дата смерти

17.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1914

Отец: Шишкин Иван Мартынович

Мать: Шишкина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ренжина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Ренжин Иван Исаакович

Рождение ребёнка
01.12.1935

Дочь: Полякова Апполинария Ивановна

Отец ребёнка: Ренжин Иван Исаакович

Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Ренжина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ренжин Иван Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ренжин Иван Исаакович

Смерть
17.01.2000
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