Шишкин Иван Мартынович
Место рожденияВятская губерния, Орловского уезда, Казаковской волости, дер.Ванюшонки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Мартын
Вятская губерния, Орловского уезда, Казаковской волости, дер.Ванюшонки
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Ренжина Капиталина Ивановна
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно