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Шишкин Иван Мартынович

Место рождения

Вятская губерния, Орловского уезда, Казаковской волости, дер.Ванюшонки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Мартын

Мать: не указана

Вятская губерния, Орловского уезда, Казаковской волости, дер.Ванюшонки
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Ренжина Капиталина Ивановна

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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