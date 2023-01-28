Полякова (Ренжина) Апполинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1935
Дата смерти28.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935
Отец: Ренжин Иван Исаакович
Рождение ребёнка
11.11.1956
Дочь: Пасечная Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Пасечный Владимир Иванович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2023
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область