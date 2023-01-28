Полякова (Ренжина) Апполинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ренжина) Апполинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1935

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935

Отец: Ренжин Иван Исаакович

Мать: Ренжина Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1956

Дочь: Пасечная Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Пасечный Владимир Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасечный Владимир Иванович

Смерть
28.01.2023
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
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