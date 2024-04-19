Борисов Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Дарья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Борисов Родион Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дарья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Борисов Абросим Васильевич
Мать ребёнка: Борисова Дарья
Смерть
1820