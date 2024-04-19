Борисов Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дарья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Дарья

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Борисов Родион Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дарья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Борисов Абросим Васильевич

Мать ребёнка: Борисова Дарья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1820
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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