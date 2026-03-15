Борисов Родион Васильевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисов Родион Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1792, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Борисов Василий Борисович1764 г.р.
Мать
Борисова Дарья1766 г.р.
Супруги
Борисова Мавра Прохоровна1793 г.р.
Дети
(Борисова) Татьяна Родионовна1821 г.р.
Борисов (Васянкин) Уар Родионович1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Борисов Василий Борисович

Мать: Борисова Дарья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Мавра Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Борисова) Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Борисов (Васянкин) Уар Родионович

Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Борисова) Аксинья Родионовна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Борисова) Авдотья Родионовна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Борисова) Авдотья Родионовна

Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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