Борисов Родион Васильевич
мужской, родился 1792, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецБорисов Василий Борисович1764 г.р.
МатьБорисова Дарья1766 г.р.
Супруги
Борисова Мавра Прохоровна1793 г.р.
Дети
(Борисова) Татьяна Родионовна1821 г.р.
Борисов (Васянкин) Уар Родионович1822 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Борисов Василий Борисович
Мать: Борисова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Борисова) Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Борисов (Васянкин) Уар Родионович
Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Борисова) Аксинья Родионовна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Борисова) Авдотья Родионовна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Борисова) Авдотья Родионовна
Мать ребёнка: Борисова Мавра Прохоровна
Смерть
Неизвестно