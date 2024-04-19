Борисова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Борисов Родион Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Борисович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Борисов Абросим Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Борисович
Смерть
После 1834