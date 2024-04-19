Борисова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Борисович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Василий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Борисов Родион Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Борисович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Борисов Абросим Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Борисович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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