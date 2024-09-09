Яровенко (Жупикова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровенко (Жупикова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1911

Дата смерти

13.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911

Отец: Жупиков Алексей

Мать: Жупикова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Любовь Петровна

Отец ребёнка: Яровенко Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровенко Петр Михайлович

Рождение ребёнка
03.05.1937

Дочь: Ульянкина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Яровенко Петр Михайлович

Чапаевск
Рождение ребёнка
12.01.1940

Дочь: Шмат Ида Петровна

Отец ребёнка: Яровенко Петр Михайлович

Смерть
13.10.1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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