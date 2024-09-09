Яровенко (Жупикова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1911
Дата смерти13.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911
Отец: Жупиков Алексей
Мать: Жупикова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Любовь Петровна
Отец ребёнка: Яровенко Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1937
Дочь: Ульянкина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Яровенко Петр Михайлович
Чапаевск
Рождение ребёнка
12.01.1940
Дочь: Шмат Ида Петровна
Отец ребёнка: Яровенко Петр Михайлович
Смерть
13.10.1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область