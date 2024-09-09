Жупикова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жупикова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1881

Дата смерти

30.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жупикова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Жупиков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жупиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Жупиков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жупиков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Жупиков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жупиков Алексей

Рождение ребёнка
11.04.1911

Дочь: Яровенко Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Жупиков Алексей

Смерть
30.12.1960

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