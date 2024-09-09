Жупикова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1881
Дата смерти30.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жупикова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Жупиков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жупиков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жупиков Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Жупиков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жупиков Алексей
Рождение ребёнка
11.04.1911
Дочь: Яровенко Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Жупиков Алексей
Смерть
30.12.1960