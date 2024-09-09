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Яровенко Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Любовь Петровна

Мать ребёнка: Яровенко Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровенко Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
03.05.1937

Дочь: Ульянкина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Яровенко Александра Алексеевна

Чапаевск
Рождение ребёнка
12.01.1940

Дочь: Шмат Ида Петровна

Мать ребёнка: Яровенко Александра Алексеевна

Смерть
13.10.1994
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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