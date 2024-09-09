Яровенко Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти13.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Любовь Петровна
Мать ребёнка: Яровенко Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1937
Дочь: Ульянкина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Яровенко Александра Алексеевна
Чапаевск
Рождение ребёнка
12.01.1940
Дочь: Шмат Ида Петровна
Мать ребёнка: Яровенко Александра Алексеевна
Смерть
13.10.1994
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область