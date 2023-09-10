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Седько Петр Яковлевич

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Седько Яков Еремеевич

Мать: Седько Евдокия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Седько Петр Петрович

Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Седько Григорий Петрович

Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Седько Никита Петрович

Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Седько Ефрем Петрович

Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Седько Ерофей Петрович

Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Седько Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
1847

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