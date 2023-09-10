Седько Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Седько Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Седько Петр Петрович
Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Седько Феодосия Григорьевна
Смерть
1847