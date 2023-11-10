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Седько Никита Петрович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Седько Петр Яковлевич

Мать: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Седько Иван Никитич

Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Седько Лука Никитич

Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Милько Мария Никитична

Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седько Ефросинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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