Седько Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Седько Иван Никитич
Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Седько Лука Никитич
Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Милько Мария Никитична
Мать ребёнка: Седько Ефросинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно