Седько Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедько Петр Петрович

Седько Петр Петрович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Седько Петр Яковлевич

Мать: Седько Феодосия Григорьевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Седько Исидор Петрович

Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фекла Петровна

Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефрония Петровна

Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седько Анна Тиховна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close