Седько Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фекла Петровна
Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фефрония Петровна
Мать ребёнка: Седько Анна Тиховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седько Анна Тиховна
Смерть
Неизвестно