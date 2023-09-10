Седько Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Седько Петр Петрович
Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно