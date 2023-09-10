Седько Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедько Феодосия Григорьевна

Седько Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Седько Петр Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Седько Григорий Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Седько Никита Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Седько Ефрем Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Седько Ерофей Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Седько Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Яковлевич

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.