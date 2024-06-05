Бессарабов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бессарабов Петр Алексеевич
Мать: Бессарабова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессарабова Ольга
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бессарабова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Бессарабова Ольга
Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно