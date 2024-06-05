Бессарабов Яков Петрович 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабов Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бессарабов Петр Алексеевич

Мать: Бессарабова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессарабова Ольга

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бессарабова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Бессарабова Ольга

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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