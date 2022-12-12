посёлок Чеканово, посёлок Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Чеканово

Третьяковский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Змеиногорский уезд, Змеиногорская волость
11Дер. Чеканова 693151515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Третьяковский район
489860Чекановопосёлок51°06'82°04'M-44-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Третьяковский муниципальный район, Сельское поселение Корболихинский сельсовет
1650422106п Чеканово#Н/Д
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