Бессарабова Ольга Вычислено 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Яков Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бессарабова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Бессарабов Яков Петрович

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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