Бессарабова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бессарабова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Бессарабов Яков Петрович
Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно