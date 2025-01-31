Бессарабова Прасковья Вычислено 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бессарабов Артем Петрович

Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бессарабов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бессарабов Яков Петрович

Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1896

Сын: Бессарабов Петр Петрович

Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бессарабов Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Бессарабова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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