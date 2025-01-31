Бессарабова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бессарабов Артем Петрович
Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бессарабов Филипп Петрович
Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1896
Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бессарабов Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Бессарабова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Бессарабов Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно