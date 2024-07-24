Сомова (Птухина) Ольга Владимировна
Место рождениясело Сандайка Кемеровская область
Дата рождения04.07.1903
Дата смерти03.02.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903
Отец: Птухин Владимир Егорович
Мать: Птухина Елена Романовна
село Сандайка Кемеровская область
Бракосочетание
25.01.1922
Муж: Сомов Изосим Кузьмич
город Прокопьево Западно-Сибирский край
Рождение ребёнка
10.01.1933
Дочь: Чухачёва Евдокия Изосимовна
Отец ребёнка: Сомов Изосим Кузьмич
деревня Сухаревка Мариинский район Кемеровская область
Смерть
03.02.1983
посёлок Зилово Чернышевский район Забайкальский край
место регистрации рождения Троицкая церковь села Сандайка