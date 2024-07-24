Сомова (Птухина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Птухина) Ольга Владимировна

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Место рождения

село Сандайка Кемеровская область

Дата рождения

04.07.1903

Дата смерти

03.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903

Отец: Птухин Владимир Егорович

Мать: Птухина Елена Романовна

село Сандайка Кемеровская область
Бракосочетание
25.01.1922

Муж: Сомов Изосим Кузьмич

город Прокопьево Западно-Сибирский край
Рождение ребёнка
10.01.1933

Дочь: Чухачёва Евдокия Изосимовна

Отец ребёнка: Сомов Изосим Кузьмич

деревня Сухаревка Мариинский район Кемеровская область
Смерть
03.02.1983
посёлок Зилово Чернышевский район Забайкальский край
место регистрации рождения Троицкая церковь села Сандайка

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