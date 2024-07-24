Сомов Изосим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Изосим Кузьмич

Место рождения

село Суслово Мариинского района

Дата рождения

13.04.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1902

Отец: Сомов Кузьма Васильевич

Мать: Сомова Екатерина Сергеевна

село Суслово Мариинского района
Бракосочетание
25.01.1922

Жена: Сомова Ольга Владимировна

город Прокопьево Западно-Сибирский край
Рождение ребёнка
10.01.1933

Дочь: Чухачёва Евдокия Изосимовна

Мать ребёнка: Сомова Ольга Владимировна

деревня Сухаревка Мариинский район Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Аксёново-Зиловское Чернышевский район Читинской области

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