Сомов Изосим Кузьмич
Место рождениясело Суслово Мариинского района
Дата рождения13.04.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1902
село Суслово Мариинского района
Бракосочетание
25.01.1922
город Прокопьево Западно-Сибирский край
Рождение ребёнка
10.01.1933
Дочь: Чухачёва Евдокия Изосимовна
Мать ребёнка: Сомова Ольга Владимировна
деревня Сухаревка Мариинский район Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Аксёново-Зиловское Чернышевский район Читинской области