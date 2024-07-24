Птухина Елена Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Карпей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Сомова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Птухин Владимир Егорович
село Сандайка Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
посёлок Зилово Чернышевский район Забайкальский край