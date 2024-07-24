Птухина Елена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птухина Елена Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Карпей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птухин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: Сомова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Птухин Владимир Егорович

село Сандайка Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
посёлок Зилово Чернышевский район Забайкальский край

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