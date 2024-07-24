Птухин Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птухин Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птухина Елена Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: Сомова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Птухина Елена Романовна

село Сандайка Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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