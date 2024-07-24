Птухин Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птухина Елена Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Сомова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Птухина Елена Романовна
село Сандайка Кемеровская область
Смерть
Неизвестно