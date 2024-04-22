Вьюжанин Семен Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанин Семен Герасимович

Место рождения

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Вьюжанин Герасим Васильевич

Мать: Вьюжанина Васса Филиповна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вьюжанина Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Вьюжанин Никита Семенович

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюжанин Ананий Семенович

Мать ребёнка: Вьюжанина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюжанина Анна

Смерть
Неизвестно
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