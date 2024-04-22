Вьюжанин Семен Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вьюжанина Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Вьюжанин Никита Семенович
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьюжанин Ананий Семенович
Мать ребёнка: Вьюжанина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюжанина Анна
Смерть
Неизвестно