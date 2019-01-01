село Нижний Лып, село Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижний Лып

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12208Лып нижний (Лып большой), д. каз.при рч. Лыпе малом.1134680236282Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Полозовская волость
1033. Нижний Лык, село бывшее государственное, при речке Лыпе, дворов 112, жителей 623, церковь православная. з. шк., 2 лавки, ярмарка: 25-го янв., 25-го мая и 1-го окт., Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
346708Нижний Лыпсело57°21'00"54°14'00"O-40-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Полозовское сельское поселение
57608431111с Нижний Лыпсело
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