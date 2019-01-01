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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12208Лып нижний (Лып большой), д. каз.при рч. Лыпе малом.1134680236282Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1033. Нижний Лык, село бывшее государственное, при речке Лыпе, дворов 112, жителей 623, церковь православная. з. шк., 2 лавки, ярмарка: 25-го янв., 25-го мая и 1-го окт., Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346708Нижний Лыпсело57°21'00"54°14'00"O-40-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608431111с Нижний Лыпсело