Вьюжанина Васса Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина Васса Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Вьюжанина Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Вьюжанин Никита Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.02.1801

Дочь: Вьюжанина Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Вьюжанин Семен Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1807

Сын: Вьюжанин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Вьюжанин Трофим Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Вьюжанина Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1817

Сын: Вьюжанин Савелий Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.02.1819

Сын: Вьюжанин Федор Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.07.1823

Сын: Вьюжанин Антон Герасимович

Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюжанин Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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