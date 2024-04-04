Вьюжанина Васса Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Вьюжанина Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Вьюжанин Никита Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1801
Дочь: Вьюжанина Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Вьюжанин Семен Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1807
Сын: Вьюжанин Иван Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1812
Сын: Вьюжанин Трофим Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Вьюжанина Ульяна Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1817
Сын: Вьюжанин Савелий Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1819
Сын: Вьюжанин Федор Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1823
Сын: Вьюжанин Антон Герасимович
Отец ребёнка: Вьюжанин Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно