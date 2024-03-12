Вьюжанина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вьюжанина Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Вьюжанин Семен Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Вьюжанин Никита Семенович
Отец ребёнка: Вьюжанин Семен Герасимович
Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьюжанин Ананий Семенович
Отец ребёнка: Вьюжанин Семен Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно