Вьюжанина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вьюжанина Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Вьюжанин Семен Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Вьюжанин Никита Семенович

Отец ребёнка: Вьюжанин Семен Герасимович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюжанин Ананий Семенович

Отец ребёнка: Вьюжанин Семен Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюжанин Семен Герасимович

Смерть
Неизвестно
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