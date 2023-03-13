Горшенина (Путинихина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1896
Муж: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.07.1897
Сын: Горшенинъ Николай
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Горшенина Ольга
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.07.1905
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ