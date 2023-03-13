Горшенина (Путинихина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Путинихина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путинихинъ Андрей

Мать: Путинихина (Баскакова) Прасковья

Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Горшенинъ Федоръ

Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Горшенинъ Николай

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Горшенина Ольга

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1905

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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