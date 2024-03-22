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Путинихинъ Андрей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Путинихинъ Савелій

Мать: Путинихина Маланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1869

Сын: Путинихинъ Петръ

Мать ребёнка: Путинихина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Путинихина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1882

Сын: Путинихинъ Григорій

Мать ребёнка: Путинихина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинихинъ Леонтій

Мать ребёнка: Путинихина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Анна

Мать ребёнка: Путинихина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинихина Прасковья

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