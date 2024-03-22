Путинихинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Путинихинъ Савелій
Мать: Путинихина Маланія
Рождение ребёнка
15.01.1869
Сын: Путинихинъ Петръ
Мать ребёнка: Путинихина Прасковья
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Путинихина Прасковья
Рождение ребёнка
?.11.1882
Сын: Путинихинъ Григорій
Мать ребёнка: Путинихина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинихинъ Леонтій
Мать ребёнка: Путинихина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Анна
Мать ребёнка: Путинихина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путинихина Прасковья