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Путинихинъ Леонтій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Путинихинъ Андрей

Мать: Путинихина Прасковья