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Путинихинъ Леонтій
Путинихинъ Леонтій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Путинихинъ Андрей
1848 г.р.
Мать
Путинихина (Баскакова) Прасковья
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Путинихинъ Андрей
Мать:
Путинихина Прасковья
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