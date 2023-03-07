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Путинихина (Денисова) Маланія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Денисовъ Дмитрей

Мать: Денисова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Путинихинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Баталова Дарія

Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Путинихинъ Андрей

Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Путинихинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинихинъ Савелій

Смерть
03.01.1892
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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