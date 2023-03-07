Путинихина (Денисова) Маланія
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти03.01.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Денисовъ Дмитрей
Мать: Денисова Маланья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Путинихинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Баталова Дарія
Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій
Рождение ребёнка
1848
Сын: Путинихинъ Андрей
Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій
Рождение ребёнка
1855
Сын: Путинихинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Путинихинъ Савелій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинихинъ Савелій
Смерть
03.01.1892