Путинихинъ Алексѣй
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Путинихинъ Савелій
Мать: Путинихина Маланія
Рождение ребёнка
1863
Сын: Путинихинъ Василій
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
1869
Сын: Путинихинъ Максимъ
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Рождение ребёнка
02.07.1885
Сын: Путинихинъ Фома
Мать ребёнка: Путинихина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путинихина Ирина