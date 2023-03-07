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Путинихинъ Алексѣй

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Путинихинъ Савелій

Мать: Путинихина Маланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Путинихинъ Василій

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Сын: Путинихинъ Максимъ

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Путинихинъ Фома

Мать ребёнка: Путинихина Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинихина Ирина

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