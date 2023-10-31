(Матвеева) (Куракина) Пелагея Илларионовна
Место рожденияЧухломского района (д. Шибанова?? или дев.Шибанова) Ярославская область, Россия
Дата рождения06.05.1862
Дата смерти?.04.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1862
Отец: Максимов?? (куракин?) Илларион
Чухломского района (д. Шибанова?? или дев.Шибанова) Ярославская область, Россия
Бракосочетание
1882
Муж: Иван
информация такая: Пелагея и Иван венчаны в 1882 году, в 1887 у них родилась дочь, но прожила чуть более года, и на момент смерти девочки Пелагея уже вдова.
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Матвеев Петр Иванович (?)
Бракосочетание
Неизвестно
1й брак?? В 1882 г. вышла замуж за Ивана Николаевича из деревни Шибаново. Значится в метрическрй книге как «солдатская дочь, продивающаяя в селе Муравьище, родовая фамилия Максимова. По данным госарх... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
?.04.1942
Пискаревское кладбище, братская могила N 25
Смерть
?.04.1942
1-я линия, д. 28, кв. 22 - место смерти | Блокада