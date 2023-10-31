Матвеев Петр Иванович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Петр Иванович (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Матвеев Николай Петрович

Мать ребёнка: (матвеева) Пелагея Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (матвеева) Пелагея Илларионовна

1й брак?? В 1882 г. вышла замуж за Ивана Николаевича из деревни Шибаново. Значится в метрическрй книге как «солдатская дочь, продивающаяя в селе Муравьище, родовая фамилия Максимова. По данным госарх... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (матвеева) Пелагея Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Весь Петербург: Матвеев Петр Ив., ВО, Малый пр., 44 Т 46297 Шорн.торг.
Смерть
Неизвестно
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