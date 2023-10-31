Матвеев Петр Иванович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: (матвеева) Пелагея Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
1й брак?? В 1882 г. вышла замуж за Ивана Николаевича из деревни Шибаново. Значится в метрическрй книге как «солдатская дочь, продивающаяя в селе Муравьище, родовая фамилия Максимова. По данным госарх... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Весь Петербург: Матвеев Петр Ив., ВО, Малый пр., 44 Т 46297 Шорн.торг.
Смерть
Неизвестно