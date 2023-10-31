Матвеев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
25.10.1924
Жена: Беляева Наталия Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В.О. Совет
Рождение ребёнка
18.05.1925
Дочь: Забелина Нина
Мать ребёнка: Беляева Наталия Павловна
Работа или профессия
17.07.2023
Завод «Севкабель», Кожевенная линия, 40, чернорабочий