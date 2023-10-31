Матвеев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Матвеев Петр Иванович (?)

Мать: (матвеева) Пелагея Илларионовна

Бракосочетание
25.10.1924

Жена: Беляева Наталия Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В.О. Совет
Рождение ребёнка
18.05.1925

Дочь: Забелина Нина

Мать ребёнка: Беляева Наталия Павловна

Работа или профессия
17.07.2023
Завод «Севкабель», Кожевенная линия, 40, чернорабочий
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