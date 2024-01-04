Демитрова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинов Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Кулинов Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1960
Дочь: Скляр Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
01.11.1960
Дочь: Гореявчева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Смерть
Неизвестно