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Демитрова Валентина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ермолаева Акимма(Акулина) Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинов Генадий Васильевич

Отец ребёнка: Кулинов Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулинов Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.11.1960

Дочь: Скляр Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
01.11.1960

Дочь: Гореявчева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Смерть
Неизвестно

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