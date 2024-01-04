Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий

Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1960

Дочь: Скляр Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Демитрова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
01.11.1960

Дочь: Гореявчева Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Демитрова Валентина Степановна

Смерть
Неизвестно

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