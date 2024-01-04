Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1960
Дочь: Скляр Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Демитрова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
01.11.1960
Дочь: Гореявчева Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Демитрова Валентина Степановна
Смерть
Неизвестно