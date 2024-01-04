Ермолаева Акимма(Акулина) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Акимма(Акулина) Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1904

Отец: Ермолаев Константин Фёдорович

Мать: Ермолаева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подгорнова Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демитров Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демитрова Валентина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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