Ермолаева Акимма(Акулина) Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1904
Отец: Ермолаев Константин Фёдорович
Мать: Ермолаева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подгорнова Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демитров Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демитрова Валентина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно