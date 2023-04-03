Тютюнников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1914
Жена: (Касымова) Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тютюнников Пётр
Мать ребёнка: (Касымова) Анастасия
Рождение ребёнка
23.12.1917
Дочь: (Тютюнникова) Александра
Мать ребёнка: (Касымова) Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Тютюнникова) Нина
Мать ребёнка: (Касымова) Анастасия
Смерть
1930