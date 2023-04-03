Тютюнников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюнников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1914

Жена: (Касымова) Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тютюнников Пётр

Мать ребёнка: (Касымова) Анастасия

Рождение ребёнка
23.12.1917

Дочь: (Тютюнникова) Александра

Мать ребёнка: (Касымова) Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Тютюнникова) Нина

Мать ребёнка: (Касымова) Анастасия

Смерть
1930

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