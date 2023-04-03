Тютюнников Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюнников Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Тютюнников Сергей

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
13.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
?.09.1943
пропал без вести
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