Тютюнников Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Тютюнников Сергей
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
13.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1943
пропал без вести