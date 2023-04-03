(Тютюнникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тютюнникова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1917

Дата смерти

08.09.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1917

Отец: Тютюнников Сергей

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
14.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Александр

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Александр

Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
08.09.1973
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