(Тютюнникова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1917
Дата смерти08.09.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1917
Отец: Тютюнников Сергей
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
14.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваль Александр
Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1973