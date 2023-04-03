(Касымова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти22.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Касымов Яков
Мать: Ариша
Бракосочетание
Около 1914
Муж: Тютюнников Сергей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тютюнников Пётр
Отец ребёнка: Тютюнников Сергей
Рождение ребёнка
23.12.1917
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Тютюнников Сергей
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Тютюнников Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панежин Яков
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
22.07.1964