(Касымова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

22.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Касымов Яков

Мать: Ариша

Бракосочетание
Около 1914

Муж: Тютюнников Сергей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тютюнников Пётр

Отец ребёнка: Тютюнников Сергей

Рождение ребёнка
23.12.1917

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Тютюнников Сергей

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Тютюнников Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панежин Яков

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
22.07.1964
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